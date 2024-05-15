"Выбор каждого": подруга Петросяна прокомментировала рождение дочери у юмориста в 78 лет

Актриса Елена Воробей, друг и коллега комика Евгения Петросяна заявила, что не может критиковать мужчину за позднее отцовство, так как это выбор каждого. Ее слова приводит StarHit.
Она отметила, что скорее всего в молодости он был слишком занят работой, чтобы наслаждаться воспитанием дочери. А сейчас у него появилась возможность посвятить себя семье, детям и семейным хлопотам.
Елена Воробей пожелала счастья и здоровья молодым и зрелым родителям.
78-летний Евгений Петросян счастлив в браке с 35-летней Татьяной Брухуновой. В их отношениях уже родились двое детей — сын Ваган и дочь Матильда.
Ранее артистка из "Уральских пельменей" объяснила отказ от псевдонима.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.