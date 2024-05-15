"Выбор каждого": подруга Петросяна прокомментировала рождение дочери у юмориста в 78 лет

Елена Воробей оценила позднее отцовство Евгения Петросяна: "Выбор каждого"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей, друг и коллега комика Евгения Петросяна заявила, что не может критиковать мужчину за позднее отцовство, так как это выбор каждого. Ее слова приводит StarHit.

Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain

Она отметила, что скорее всего в молодости он был слишком занят работой, чтобы наслаждаться воспитанием дочери. А сейчас у него появилась возможность посвятить себя семье, детям и семейным хлопотам.

Елена Воробей пожелала счастья и здоровья молодым и зрелым родителям.

78-летний Евгений Петросян счастлив в браке с 35-летней Татьяной Брухуновой. В их отношениях уже родились двое детей — сын Ваган и дочь Матильда.

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