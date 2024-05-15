"Синдром вечной усталости": как узнать о патологическом состоянии кошки, дернув ее за усы

Стало известно, как узнать состояние кошки без ветеринаров

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие могут быть удивлены, но кошки часто испытывают так называемый "синдром усталости усов".

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сегодня мы обсудим, почему кошачьи вибриссы могут уставать.

Прежде всего, стоит отметить, что усы кошек — это чрезвычайно чувствительные органы, которые действуют как антенны, постоянно передавая информацию в мозг и нервную систему.

Представьте себе, что кошка каждый день должна доставать корм из глубокой и узкой миски.

Это приводит к тому, что вибриссы постоянно соприкасаются со стенками тарелки, отправляя множество сигналов в мозг и вызывая дискомфорт. Если такая ситуация повторяется регулярно, это может привести к стрессу у кошки.

В крайних случаях, если хозяин не предпринимает никаких мер, животное может даже отказаться от пищи.

Если вы заметили, что ваш питомец достает еду из миски и ест ее на полу, кажется беспокойным во время еды, или медлит с началом трапезы, следует немедленно помочь ему, подобрав подходящую посуду.

Не забывайте, что это касается как мисок для корма, так и для воды.