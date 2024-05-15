"Синдром вечной усталости": как узнать о патологическом состоянии кошки, дернув ее за усы

Многие могут быть удивлены, но кошки часто испытывают так называемый "синдром усталости усов".
Сегодня мы обсудим, почему кошачьи вибриссы могут уставать.
Прежде всего, стоит отметить, что усы кошек — это чрезвычайно чувствительные органы, которые действуют как антенны, постоянно передавая информацию в мозг и нервную систему.
Представьте себе, что кошка каждый день должна доставать корм из глубокой и узкой миски.
Это приводит к тому, что вибриссы постоянно соприкасаются со стенками тарелки, отправляя множество сигналов в мозг и вызывая дискомфорт. Если такая ситуация повторяется регулярно, это может привести к стрессу у кошки.
В крайних случаях, если хозяин не предпринимает никаких мер, животное может даже отказаться от пищи.
Если вы заметили, что ваш питомец достает еду из миски и ест ее на полу, кажется беспокойным во время еды, или медлит с началом трапезы, следует немедленно помочь ему, подобрав подходящую посуду.
Не забывайте, что это касается как мисок для корма, так и для воды.
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