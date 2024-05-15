Чтобы не было травм: как правильно приземляться во время занятий спортом

Приземляться на пятки — это неправильное и опасное действие, которое может привести к серьезным последствиям для здоровья.
При таком приземлении вся нагрузка падает на кости пятки и суставы ног, что может вызвать боли, травмы и даже деформацию стопы.
Кроме того, приземляться на пятки неэффективно с точки зрения беговых техник — это замедляет скорость движения и увеличивает риск получения травмы.
Правильное приземление при беге или ходьбе должно происходить на переднюю часть стопы, что позволяет равномерно распределять нагрузку и смягчать удары. Поэтому помните — приземляйтесь правильно, чтобы избежать травм и сохранить здоровье ваших ног.
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