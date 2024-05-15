43-летний Гарик Харламов после новостей о помолвке с Ковальчук признался, что хочет еще детей

Гарик Харламов признался в желании иметь еще детей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов в YouTube-шоу "Вопрос ребром" заявил, что с обожанием относится к своей дочери Анастасии и хочет иметь еще детей.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

В настоящий момент у комика только одна дочь, которую ему подарила бывшая жена, актриса Кристина Асмус. Известно, что Харламов трепетно относится к наследнице и старается все свободное время посвящать ей.

После помолвки с артисткой Катериной Ковальчук юморист заговорил о том, что в будущем планирует иметь еще наследников.

"Вся моя любовь — дочь, которую я обожаю. Жить без нее не могу. Еще хочу детей, конечно, безусловно. Все будет", — отметил он.

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