Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На "Роза Хутор" открылся для посещения парк водопадов "Менделиха"
Ольга Бузова забралась с ногами на стол на светском рауте
Как спорт влияет на здоровье человека?
Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни
Эксперт ЖКХ обещала, что рост взносов на капремонт не будет резким
Опасные брелоки: как тяжелый ключниц может стать причиной аварии
5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами
Певица МакSим перестала лечиться от алкогольной зависимости
Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны
43-летний Гарик Харламов после новостей о помолвке с Ковальчук признался, что хочет еще детей

Гарик Харламов признался в желании иметь еще детей

0:49
Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов в YouTube-шоу "Вопрос ребром" заявил, что с обожанием относится к своей дочери Анастасии и хочет иметь еще детей.

Гарик Харламов признался в желании иметь еще детей
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

В настоящий момент у комика только одна дочь, которую ему подарила бывшая жена, актриса Кристина Асмус. Известно, что Харламов трепетно относится к наследнице и старается все свободное время посвящать ей.

После помолвки с артисткой Катериной Ковальчук юморист заговорил о том, что в будущем планирует иметь еще наследников.

"Вся моя любовь — дочь, которую я обожаю. Жить без нее не могу. Еще хочу детей, конечно, безусловно. Все будет", — отметил он.

Ранее певица МакSим рассказала, что больше не лечится от алкогольной зависимости.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Последние материалы
Ольга Бузова забралась с ногами на стол на светском рауте
Как спорт влияет на здоровье человека?
Гарик Харламов признался в желании иметь еще детей
Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни
Эксперт ЖКХ обещала, что рост взносов на капремонт не будет резким
Опасные брелоки: как тяжелый ключниц может стать причиной аварии
5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами
Певица МакSим перестала лечиться от алкогольной зависимости
Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны
Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников