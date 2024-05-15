Найдены самые дешёвые квартиры в Москве и Подмосковье: топ доступных предложений

Самая дешёвая квартира в новостройке в Москве стоит свыше 5 миллионов рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты компании "БЕСТ-Новострой" нашли на сайте bnMAP. pro самые доступные предложения жилья в столичном регионе и рассказали о них "Стройгазете".

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Москва

студия 15,7 кв. м рядом с метро "Кузьминки" — 5,13 млн ₽

однушка 30,8 кв. м в Южном Бутово — 7,52 млн ₽

четырёхкомнатная квартира 85 кв. м в Молжаниновском районе поблизости от ж/д станции "Ховрино" — 17,5 млн ₽

"Наиболее бюджетные квартиры в старых границах Москвы находятся в отдалённых от центра районах, часто за МКАД, и имеют относительно небольшую площадь", — пояснила основатель "БЕСТ-Новострой" и bnMAP. pro Ирина Доброхотова.

Новая Москва

студия 14,1 кв. м в посёлке Газопровод — 4,99 млн ₽

Подмосковье

однушка без отделки площадью 29 кв. м в Ступине — 1,84 млн ₽

"Интересно, что между Москвой и областью разница цен по-прежнему очень велика, а вот стоимость наиболее доступных лотов в "старой" и Новой Москве почти выровнялась", — заметила Доброхотова.