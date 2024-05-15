Бузова сплясала на красиво сервированном столе на публичном мероприятии: "Земля дрожит, слетев с орбит"

Ольга Бузова забралась с ногами на стол на светском рауте

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Ольгу Бузову на светском мероприятии настолько переполнили эмоции, что она забралась на стол.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

В Сети разошлись кадры, на которых звезда "Дома-2" забралась с ногами на длинный сервированный стол.

Бузову очень воодушевила песня Димы Билана "Земля дрожит, слетев с орбит".

Чтобы Ольга не свалилась со стола, уставленного посудой и напитками, её придерживал некий солидный мужчина в очках. Гости мероприятия принялись снимать на видео эксклюзивные кадры раскрепощения знаменитости.

Ранее Ольга Бузова рассказала, на что предпочитает тратить деньги.