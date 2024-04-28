Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же

Бывают ли коты трехцветными

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие знают, что трехцветная окраска встречается преимущественно у кошек. Но действительно ли это так? И почему? Окрас кошек определяется их генетикой, связанной с X-хромосомой. У самок две таких хромосомы, а у самцов — только одна, поэтому кошки могут иметь трехцветный окрас, в то время как коты — нет.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Разберем подробнее этот процесс.

Меланин, пигмент, ответственный за окрас шерсти, представлен двумя типами: эумеланином, который окрашивает шерсть в тёмные цвета (чёрный, коричневый, серый), и феомеланином, придающим красно-оранжевые оттенки. Отдельный ген отвечает за белый цвет шерсти.

Таким образом, у кошек одна X-хромосома может нести ген "о" (темные оттенки), а другая — "О" (красно-оранжевые), образуя черепаховый окрас. У котов же, имеющих XY-хромосомы, может быть только один из этих генов. Это означает, что коты могут быть либо тёмными, либо рыжими. Белый цвет, контролируемый другим геном, может встречаться у обоих полов, но коты всё равно остаются максимум двухцветными.

Редкие исключения возможны из-за генетических аномалий, таких как XXY-набор хромосом у котят-самцов, что позволяет им иметь три цвета шерсти.