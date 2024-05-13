Очень ароматный клюквенный соус к курице или индейке: побалуйте близких невероятно вкусным блюдом
Как приготовить клюквенный соус к мясу
0:53
Этот простой в приготовлении соус хорошо сочетается с блюдами из курицы и индейки. Так что побалуйте своих друзей и семью роскошным ужином.
Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
В некоторых случаях также добавляют цедру лимона, чтобы снизить остроту и усилить свежесть клюквы. Этот клюквенный соус также можно использовать в качестве намазки на хлеб.
Ингредиенты
- 500 г клюквы
- 2 стакана сахара
- 2 стакана апельсинового сока
Приготовление
- На среднем огне на сковороде подогрейте апельсиновый сок с сахаром, как только сахар растворится, добавьте в апельсиновый сок промытую клюкву и варите около 10 минут.
- Как только клюква начнёт лопаться, снимите кастрюлю с огня и переложите соус в стеклянную миску.
- Когда соус остынет до комнатной температуры, поставьте его в холодильник!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Невероятно вкусный КЛЮКВЕННЫЙ СОУС к индейке, утке, мясу или сыру