Очень ароматный клюквенный соус к курице или индейке: побалуйте близких невероятно вкусным блюдом

Как приготовить клюквенный соус к мясу

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой в приготовлении соус хорошо сочетается с блюдами из курицы и индейки. Так что побалуйте своих друзей и семью роскошным ужином.

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В некоторых случаях также добавляют цедру лимона, чтобы снизить остроту и усилить свежесть клюквы. Этот клюквенный соус также можно использовать в качестве намазки на хлеб.

Ингредиенты

500 г клюквы

2 стакана сахара

2 стакана апельсинового сока

Приготовление

На среднем огне на сковороде подогрейте апельсиновый сок с сахаром, как только сахар растворится, добавьте в апельсиновый сок промытую клюкву и варите около 10 минут. Как только клюква начнёт лопаться, снимите кастрюлю с огня и переложите соус в стеклянную миску. Когда соус остынет до комнатной температуры, поставьте его в холодильник!