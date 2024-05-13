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Ответственность перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге, была застрахована в "Ингосстрахе"

Автобус, упавший в реку в Петербурге, был застрахован в "Ингосстрах"

1:15
Страхование

10 мая в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП: пассажирский автобус, принадлежащий ООО "Такси", не справился с управлением и упал в реку Мойку у Поцелуевого моста. В результате трагедии погибли семь человек.

Автобус, упавший в реку в Петербурге, был застрахован в "Ингосстрах"
Фото: commons.wikimedia.org by rg.ru

Ответственность за перевозку пассажиров была застрахована в компании "Ингосстрах" по ОСГОП — обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.

Пресс-служба "Ингосстраха" заверила, что компания полностью выполнит свои обязательства в рамках страхового договора и законодательства РФ, сообщает АСН.

Очевидцы сообщают, что перед падением в воду автобус начал неожиданно таранить другие автомобили и снес ограждение моста. Возможная причина аварии — внезапное ухудшение состояния здоровья водителя.

После инцидента был задержан начальник автоколонны ООО "Такси", который, по данным следствия, пренебрегал правилами техники безопасности и не обеспечивал водителям необходимый отдых. Водитель автобуса также задержан по обвинению в нарушении ПДД, приведшем к гибели людей. Он сообщил о неисправности тормозной системы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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