Ответственность перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге, была застрахована в "Ингосстрахе"

Автобус, упавший в реку в Петербурге, был застрахован в "Ингосстрах"

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

10 мая в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП: пассажирский автобус, принадлежащий ООО "Такси", не справился с управлением и упал в реку Мойку у Поцелуевого моста. В результате трагедии погибли семь человек.

Фото: commons.wikimedia.org by rg.ru

Ответственность за перевозку пассажиров была застрахована в компании "Ингосстрах" по ОСГОП — обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.

Пресс-служба "Ингосстраха" заверила, что компания полностью выполнит свои обязательства в рамках страхового договора и законодательства РФ, сообщает АСН.

Очевидцы сообщают, что перед падением в воду автобус начал неожиданно таранить другие автомобили и снес ограждение моста. Возможная причина аварии — внезапное ухудшение состояния здоровья водителя.

После инцидента был задержан начальник автоколонны ООО "Такси", который, по данным следствия, пренебрегал правилами техники безопасности и не обеспечивал водителям необходимый отдых. Водитель автобуса также задержан по обвинению в нарушении ПДД, приведшем к гибели людей. Он сообщил о неисправности тормозной системы.