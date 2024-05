Серьёзная угроза со стороны искусственного интеллекта: он начал врать и притворяться человеком

Искусственный интеллект научился врать и притворяться человеком, предупредили учёные Массачусетского технологического института (MIT). Об их исследовании на эту тему пишет The Guardian в пятницу.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer is licensed under Public domain