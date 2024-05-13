Певец Сергей Жуков поделился фотографией со своей свадьбы с Региной Бурд

Лидер Группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что его просто преследует свадебная тема.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото со своей свадебной церемонии. На снимке запечатлен он сам в элегантном костюме и его жена Регина.
Артист отметил, что постоянно замечает свадебные кортежи в пробках. Рассказал певец о Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. Выставочный центр, по его словам, превратится в большую свадебную площадку.
Сергей Жуков и Регина Бурд заключили семейный союз 17 декабря 2007 года. В браке у них родились четверо детей. В общей сложности пара, как рассказывала Регина в интервью телеканалу "Ю", сыграла 5 свадеб.
Ранее шоумен Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы.
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