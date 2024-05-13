Певец Сергей Жуков поделился фотографией со своей свадьбы с Региной Бурд

Сергей Жуков показал фото со своей свадьбы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер Группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что его просто преследует свадебная тема.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото со своей свадебной церемонии. На снимке запечатлен он сам в элегантном костюме и его жена Регина.

Артист отметил, что постоянно замечает свадебные кортежи в пробках. Рассказал певец о Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. Выставочный центр, по его словам, превратится в большую свадебную площадку.

Сергей Жуков и Регина Бурд заключили семейный союз 17 декабря 2007 года. В браке у них родились четверо детей. В общей сложности пара, как рассказывала Регина в интервью телеканалу "Ю", сыграла 5 свадеб.

Ранее шоумен Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы.

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