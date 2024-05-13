Риелторы объяснили, почему уменьшились квартиры в московских новостройках

Средняя площадь новых квартир в Старой Москве сократилась на 26,5%

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января 2019 года средняя площадь новых квартир в Старой Москве сократилась на 26,5% — с 71,1 до 56,2 кв. м, подсчитал bnMAP.pro. Результаты исследования аналитиков сервиса обнародовала "РБК Недвижимость".

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Тенденцию заметило и "Ricci | жилая недвижимость". Там привели примерно те же цифры: с 71 до 56,4 м2, или на 25,89%.

"В связи с увеличением цены квадратного метра застройщики вынуждены снижать общую площадь жилья, чтобы сохранить конечную цену для покупателя", — объясняет директор агентства Екатерина Ломтева.

В bnMAP.pro основной причиной назвали существенное увеличение доли малогабаритных квартир-студий в предложении строящегося жилья.

Сами студии, к слову, тоже "усохли" — с 27,6 м2 в январе 2019-го до 25 м2 к апрелю этого года.

"С 2020 года квартиры в среднем становились только меньше", — подтвердили в "Метриуме".

В bnMAP.pro также обратили внимание, что чем меньше комнат в квартире, тем заметнее сокращение площади — сильнее всего уменьшились однушки.

Такая тенденция наблюдается и в целом по стране.