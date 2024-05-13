Кошка пьет воду откуда угодно, но не из миски: объяснение

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0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки предпочитают не пить воду из своей миски, выбирая вместо этого другие места.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот почему кошки избегают пить из своей миски:

Одной из основных причин является слишком узкая миска, которая мешает усам касаться её краёв, что неприятно для кошек.

Кроме того, кошки не любят, когда миска для воды находится слишком близко к миске с едой. Качество воды также играет роль; рекомендуется предлагать кошкам бутилированную воду и обновлять её ежедневно.