Шоумен Гоген Солнцев уверен, что женатый Андрей Малахов "положил глаз" на его новую пассию

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новости шоу-бизнеса пишут, что совсем недавно 42-летний скандальный шоумен Гоген Солнцев представил свою очередную пассию.

Фото: https://www.instagram.com/p/CsiAZ1muRi-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

На светском мероприятии Гоген познакомил 51-летнего телеведущего Андрея Малахова со своей Татусей. На провокационный вопрос Малахова о свадьбе Гоген заявил, что его подруга изменяет, поэтому свадьбы не будет. Шоумен рассказал, что с Татусей они знакомы год, и она спасла его от одиночества.

Хоть Гоген всё ещё официально женат на 39-летней дочке своей бывшей жены, 68-летней Екатерины Терешкович, он признается в любви новой пассии.

"Я о женах вспоминать не хочу. Очень люблю свою новую бабушку, а прежней желаю смерти!" - заявил шоумен.

Также Гоген признался, что приревновал свою Татусю к Малахову.

"От Андрея Николаевича уж никак не ожидал! Больше её выводить в свет не буду. А то, не дай бог, уведут ещё, на мою голову", - причитает Солнцев.

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