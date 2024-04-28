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По какой причине аквариум покрывается зеленым налетом: все не так просто, как кажется

Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют

1:17
Зоосфера » Рыбы

В аквариуме появление зеленого налета связано с ростом водорослей, таких как эвглена зеленая, эдогониум нитчатый и ксенококус.

Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Рассмотрим основные причины, способствующие их избыточному размножению:

  • Избыточное освещение: размещение аквариума у окна может привести к его переосвещению из-за прямых солнечных лучей, также важно контролировать и искусственное освещение.
  • Недостаточная очистка: непроизводственное удаление спор водорослей с поверхностей стекла, грунта и растений может стать причиной их дальнейшего распространения.
  • Неверный температурный режим: поддержание неподходящей температуры воды может способствовать росту водорослей.
  • Несвоевременная замена воды: задержка с заменой воды увеличивает концентрацию солей и ухудшает качество воды.
  • Высокое содержание фосфатов и нитратов: происходит из-за редкой смены воды. При испарении воды увеличивается концентрация солей, а доливка воды только усугубляет ситуацию.
  • Избыток корма или его неподходящий вид: не съеденные остатки пищи оседают на дне и начинают разлагаться, что также способствует росту водорослей.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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