По какой причине аквариум покрывается зеленым налетом: все не так просто, как кажется

Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

В аквариуме появление зеленого налета связано с ростом водорослей, таких как эвглена зеленая, эдогониум нитчатый и ксенококус.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Рассмотрим основные причины, способствующие их избыточному размножению:

Избыточное освещение: размещение аквариума у окна может привести к его переосвещению из-за прямых солнечных лучей, также важно контролировать и искусственное освещение.

размещение аквариума у окна может привести к его переосвещению из-за прямых солнечных лучей, также важно контролировать и искусственное освещение. Недостаточная очистка: непроизводственное удаление спор водорослей с поверхностей стекла, грунта и растений может стать причиной их дальнейшего распространения.

непроизводственное удаление спор водорослей с поверхностей стекла, грунта и растений может стать причиной их дальнейшего распространения. Неверный температурный режим: поддержание неподходящей температуры воды может способствовать росту водорослей.

поддержание неподходящей температуры воды может способствовать росту водорослей. Несвоевременная замена воды: задержка с заменой воды увеличивает концентрацию солей и ухудшает качество воды.

задержка с заменой воды увеличивает концентрацию солей и ухудшает качество воды. Высокое содержание фосфатов и нитратов: происходит из-за редкой смены воды. При испарении воды увеличивается концентрация солей, а доливка воды только усугубляет ситуацию.

происходит из-за редкой смены воды. При испарении воды увеличивается концентрация солей, а доливка воды только усугубляет ситуацию. Избыток корма или его неподходящий вид: не съеденные остатки пищи оседают на дне и начинают разлагаться, что также способствует росту водорослей.