По какой причине аквариум покрывается зеленым налетом: все не так просто, как кажется
Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
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В аквариуме появление зеленого налета связано с ростом водорослей, таких как эвглена зеленая, эдогониум нитчатый и ксенококус.
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Рассмотрим основные причины, способствующие их избыточному размножению:
- Избыточное освещение: размещение аквариума у окна может привести к его переосвещению из-за прямых солнечных лучей, также важно контролировать и искусственное освещение.
- Недостаточная очистка: непроизводственное удаление спор водорослей с поверхностей стекла, грунта и растений может стать причиной их дальнейшего распространения.
- Неверный температурный режим: поддержание неподходящей температуры воды может способствовать росту водорослей.
- Несвоевременная замена воды: задержка с заменой воды увеличивает концентрацию солей и ухудшает качество воды.
- Высокое содержание фосфатов и нитратов: происходит из-за редкой смены воды. При испарении воды увеличивается концентрация солей, а доливка воды только усугубляет ситуацию.
- Избыток корма или его неподходящий вид: не съеденные остатки пищи оседают на дне и начинают разлагаться, что также способствует росту водорослей.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru