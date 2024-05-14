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Новый монстр Bugatti: суперкар с двигателем V16 и мощностью в 1800 л.с. готов к революции

Bugatti представит новый гибридный суперкар с V16 двигателем

1:41
Авто

Bugatti готовит к выпуску новый гибридный суперкар, который заменит модель Chiron. Новая модель будет оснащена 90-градусным V16 двигателем, разработанным с помощью Cosworth, имеющим объем 8.3 литра и мощностью около 1000 л.с., который будет работать в паре с гибридной системой, добавляющей еще 800 л.с. Общая мощность системы составит около 1800 л.с. Этот гибридный суперкар получит три электродвигателя и батарею на 24.8 кВт·ч, что позволит ему преодолевать до 60 км исключительно на электричестве.

Bugatti представит новый гибридный суперкар с V16 двигателем
Фото: Wikipedia by THOR is licensed under CC BY 2.0

Глава Bugatti-Rimac Мате Римац успешно убедил руководство Volkswagen Group в необходимости разработки именно гибридного суперкара, а не полностью электрического автомобиля. В дизайне новой модели нашли отражение как функциональные, так и эстетические особенности, включая скрытый аэродинамический дизайн, который обеспечивает устойчивость на высоких скоростях без необходимости использования выдвижного крыла.

Производство автомобиля начнется не ранее конца 2025 года после завершения строительства второй фазы завода в Пекине. Предполагаемый вес автомобиля будет меньше, чем у Chiron, а его динамические характеристики обещают быть впечатляющими: разгон до 100 км/ч займет всего 2 секунды, а максимальная скорость может достигать 342 миль в час (550 км/ч).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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