Значительное уменьшение обращений по ОСАГО в Чеченской Республике за первый квартал 2024 года

В начале 2024 года жители Чеченской Республики отправили в Банк России 51 жалобу на финансовые услуги, что на 45% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Особо стоит отметить резкое уменьшение жалоб по вопросам ОСАГО, их число сократилось на 69%.
В большинстве случаев жалобы связаны с проблемами при заключении электронных договоров страхования. В прошлом году основные претензии касались неправильного использования коэффициента бонус-малус, влияющего на стоимость полиса, но в этом году таких жалоб не зафиксировано.
Снижение количества жалоб связано с остановкой деятельности платных интернет-посредников, которые отправляли стандартизированные запросы на изменение коэффициента бонус-малус. Эти запросы не предполагали реального решения вопросов клиентов. Благодаря совместной работе регулятора и участников рынка удалось решить эту проблему.
С конца первого квартала прошлого года при подаче жалобы требуется подтверждение, что она подана человеком, а не автоматизированной системой. Страховые компании также стали активнее информировать клиентов о возможности бесплатной проверки и коррекции коэффициента бонус-малус, как отметил управляющий Отделением Банка России по Чеченской Республике Тамерлан Вацуев.
Количество обращений в банки осталось почти неизменным, составив 27 жалоб. Из них пять связаны с проблемами банковских переводов, а четыре — с отказом в проведении операций или блокировкой счетов, как сообщает grozny. tv.
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