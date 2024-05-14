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Значительное уменьшение обращений по ОСАГО в Чеченской Республике за первый квартал 2024 года

Банк России получил на 45% меньше жалоб из Чечни в 2024 году

1:46
Страхование

В начале 2024 года жители Чеченской Республики отправили в Банк России 51 жалобу на финансовые услуги, что на 45% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Особо стоит отметить резкое уменьшение жалоб по вопросам ОСАГО, их число сократилось на 69%.

Банк России получил на 45% меньше жалоб из Чечни в 2024 году
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

В большинстве случаев жалобы связаны с проблемами при заключении электронных договоров страхования. В прошлом году основные претензии касались неправильного использования коэффициента бонус-малус, влияющего на стоимость полиса, но в этом году таких жалоб не зафиксировано.

Снижение количества жалоб связано с остановкой деятельности платных интернет-посредников, которые отправляли стандартизированные запросы на изменение коэффициента бонус-малус. Эти запросы не предполагали реального решения вопросов клиентов. Благодаря совместной работе регулятора и участников рынка удалось решить эту проблему.

С конца первого квартала прошлого года при подаче жалобы требуется подтверждение, что она подана человеком, а не автоматизированной системой. Страховые компании также стали активнее информировать клиентов о возможности бесплатной проверки и коррекции коэффициента бонус-малус, как отметил управляющий Отделением Банка России по Чеченской Республике Тамерлан Вацуев.

Количество обращений в банки осталось почти неизменным, составив 27 жалоб. Из них пять связаны с проблемами банковских переводов, а четыре — с отказом в проведении операций или блокировкой счетов, как сообщает grozny. tv.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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