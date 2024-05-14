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Как помочь пережить небольшие морозы весной актинидии

Чтобы не замёрзла актинидия

1:35
Садоводство » Плодовые

Весна - это время, когда природа пробуждается от зимней спячки. Однако, несмотря на все её прелести, весна может принести некоторые неожиданности, в том числе и небольшие морозы. И если для нас, людей, это не так страшно, то для растений, особенно таких тропических, как актинидия, это может стать настоящим испытанием.

Чтобы не замёрзла актинидия
Фото: commons.wikimedia.org by jozsefh2 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Важно было заранее помочь актинидии пережить небольшие морозы весной - это подготовить её. Важно помнить, что актинидия - это тропическое растение, которое не привыкло к холоду и морозам. Поэтому, если вы живете в регионе с холодным климатом, необходимо заранее подумать о том, как защитить актинидию от неблагоприятных погодных условий.

Актинидия должна быть защищена от ветра и холодных сквозняков. Также важно выбрать место с хорошим освещением, но при этом не под прямыми солнечными лучами. Лучше всего подойдет место под деревом или кустарником, который будет служить естественным барьером от холода.

Актинидия любит влажную и плодородную почву, поэтому перед посадкой необходимо хорошо прополоть и пропустить почву через сито, чтобы удалить камни и другие примеси. Также можно добавить в почву компост или перегной для улучшения ее качества.

Важно регулярно поливать растение, особенно в период засухи. Также необходимо подкармливать актинидию органическими и минеральными удобрениями, чтобы она получала все необходимые питательные вещества.

Возвратные весенние заморозки.Что делать? Спасаем растения от возвратных заморозков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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