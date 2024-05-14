Текущая бизнес-модель ЕС устарела: Макрон призвал к экономической переориентации

Европейским странам необходимо изменить свою бизнес-модель в свете потери доступа к дешевым энергоресурсам из России, по словам президента Франции Эммануэля Макрона.
Выступая на конференции Choose France, он отметил, что текущая модель, основанная на дешевой энергии из России, экспорте в Китай и производстве в Центральной Европе под защитой США, устарела, сообщает ТАСС.
Макрон подчеркнул необходимость реформ в энергетической сфере, включая ускорение развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии в Европе, а также призвал к созданию инвестиционных программ для улучшения конкурентоспособности ЕС на международном уровне.
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