Текущая бизнес-модель ЕС устарела: Макрон призвал к экономической переориентации

Макрон заявил о необходимости смены бизнес-модели для ЕС

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейским странам необходимо изменить свою бизнес-модель в свете потери доступа к дешевым энергоресурсам из России, по словам президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Выступая на конференции Choose France, он отметил, что текущая модель, основанная на дешевой энергии из России, экспорте в Китай и производстве в Центральной Европе под защитой США, устарела, сообщает ТАСС.

Макрон подчеркнул необходимость реформ в энергетической сфере, включая ускорение развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии в Европе, а также призвал к созданию инвестиционных программ для улучшения конкурентоспособности ЕС на международном уровне.