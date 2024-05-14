Микроволновая печь для мытья спонжей: вирусный лайфхак в мире красоты

Лайфхак с микроволновкой: как очистить спонжи быстро и просто?

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Социальные медиа переполнены советами по красоте, и неудивительно. Среди новейших лайфхаков, который стал вирусом в интернете, - микроволновая печь для очистки спонжей. Это может показаться несколько безумным, но, поверьте, это революционный метод, который делает процесс очистки гораздо проще и быстрее. Давайте вместе с bebeautiful.in узнаем подробности этого лайфхака.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Что вам потребуется

Жидкое моющее средство

Вода

Кружка

Грязные спонжи

Инструкции

Наполните кружку водой и добавьте несколько капель жидкого моющего средства. Поместите грязные спонжи в раствор и тщательно перемешайте, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Поставьте кружку в микроволновку на одну минуту. После окончания времени выньте кружку (осторожно, вода будет горячей) и выжмите воду из спонжей.

Готово! Ваши спонжи теперь чистые и свежие, как новенькие.

Не забудьте следить за процессом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и повторяйте процедуру еженедельно для лучшего эффекта.

DEEP CLEAN YOUR BEAUTY BLENDER..IN THE MICROWAVE!