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Микроволновая печь для мытья спонжей: вирусный лайфхак в мире красоты

Лайфхак с микроволновкой: как очистить спонжи быстро и просто?

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Социальные медиа переполнены советами по красоте, и неудивительно. Среди новейших лайфхаков, который стал вирусом в интернете, - микроволновая печь для очистки спонжей. Это может показаться несколько безумным, но, поверьте, это революционный метод, который делает процесс очистки гораздо проще и быстрее. Давайте вместе с bebeautiful.in узнаем подробности этого лайфхака.

Лайфхак с микроволновкой: как очистить спонжи быстро и просто?
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Что вам потребуется

  • Жидкое моющее средство
  • Вода
  • Кружка
  • Грязные спонжи

Инструкции

  1. Наполните кружку водой и добавьте несколько капель жидкого моющего средства.
  2. Поместите грязные спонжи в раствор и тщательно перемешайте, чтобы обеспечить равномерное покрытие.
  3. Поставьте кружку в микроволновку на одну минуту.
  4. После окончания времени выньте кружку (осторожно, вода будет горячей) и выжмите воду из спонжей.

Готово! Ваши спонжи теперь чистые и свежие, как новенькие.

Не забудьте следить за процессом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и повторяйте процедуру еженедельно для лучшего эффекта.

DEEP CLEAN YOUR BEAUTY BLENDER..IN THE MICROWAVE!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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