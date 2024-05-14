Микроволновая печь для мытья спонжей: вирусный лайфхак в мире красоты

Социальные медиа переполнены советами по красоте, и неудивительно. Среди новейших лайфхаков, который стал вирусом в интернете, - микроволновая печь для очистки спонжей. Это может показаться несколько безумным, но, поверьте, это революционный метод, который делает процесс очистки гораздо проще и быстрее. Давайте вместе с bebeautiful.in узнаем подробности этого лайфхака.
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic
Что вам потребуется
Жидкое моющее средство
Вода
Кружка
Грязные спонжи
Инструкции
Наполните кружку водой и добавьте несколько капель жидкого моющего средства.
Поместите грязные спонжи в раствор и тщательно перемешайте, чтобы обеспечить равномерное покрытие.
Поставьте кружку в микроволновку на одну минуту.
После окончания времени выньте кружку (осторожно, вода будет горячей) и выжмите воду из спонжей.
Готово! Ваши спонжи теперь чистые и свежие, как новенькие.
Не забудьте следить за процессом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и повторяйте процедуру еженедельно для лучшего эффекта.