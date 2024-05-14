Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Bugatti представит новый гибридный суперкар с V16 двигателем
Банк России получил на 45% меньше жалоб из Чечни в 2024 году
В каких продуктах содержатся антиоксиданты
Макрон заявил о необходимости смены бизнес-модели для ЕС
Учёные рассказали, как мощная магнитная буря действует на Землю
Зелёный сок: полезный овощной напиток для похудения и укрепления организма
Водонаева резко высказалась о критиках России, уехавших за границу
Мошки - настоящая проблема для садовода
Каковы расходы на ремонт в миллионниках? Анализ бюджетов от Казани до Москвы

Жители мегаполисов готовы потратить на ремонт в среднем 1,6 миллион рублей

2:03
Недвижимость » Ремонт

В исследовании, проведенном сервисом "Самолет Плюс" и Aventica, указано, что средний бюджет на ремонт для жителей больших городов составляет 1,6 миллиона рублей. Примерно 500 тысяч рублей из этой суммы уходит на покупку мебели. Анализ показал, что в городах с миллионным населением большинство расходов приходится на косметический ремонт без замены коммуникаций.

Жители мегаполисов готовы потратить на ремонт в среднем 1,6 миллион рублей
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Наибольшие затраты на ремонт наблюдаются у жителей Казани, где средний бюджет достигает 2,3 миллиона рублей, что выше, чем у москвичей с их 2,18 миллиона рублей и жителей Ростова-на-Дону с 2,11 миллиона рублей.

Также выявлено, что расходы на ремонт почти не различаются между теми, кто покупает жилье для проживания, и теми, кто приобретает его для сдачи в аренду, с суммами в 1,58 и 1,57 миллиона рублей соответственно. Инвесторы, планирующие продажу квартиры в будущем, готовы вложить больше — около 2 миллионов рублей.

Исследование также указывает на то, что ремонт вторичного жилья предположительно на 23% дешевле, чем в новостройках. Однако на практике затраты на демонтаж старого ремонта часто недооцениваются, что приводит к реальным расходам, превышающим планируемые на 41%.

Согласно опросу, средние затраты на дизайн-проект составляют около 194,8 тысячи рублей. Расходы на утилизацию старых материалов оцениваются в 255,3 тысячи рублей, на черновые работы — 302,8 тысячи, на чистовую отделку — 404,1 тысячи, а на мебель и бытовую технику — 492,2 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
В каких продуктах содержатся антиоксиданты
Макрон заявил о необходимости смены бизнес-модели для ЕС
Учёные рассказали, как мощная магнитная буря действует на Землю
Зелёный сок: полезный овощной напиток для похудения и укрепления организма
Водонаева резко высказалась о критиках России, уехавших за границу
Мошки - настоящая проблема для садовода
Жители мегаполисов готовы потратить на ремонт в среднем 1,6 миллион рублей
Лайфхак с микроволновкой: как очистить спонжи быстро и просто?
Чтобы не замёрзла актинидия
Типичные ошибки страхования: как не потерять деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников