Каковы расходы на ремонт в миллионниках? Анализ бюджетов от Казани до Москвы

Жители мегаполисов готовы потратить на ремонт в среднем 1,6 миллион рублей

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

В исследовании, проведенном сервисом "Самолет Плюс" и Aventica, указано, что средний бюджет на ремонт для жителей больших городов составляет 1,6 миллиона рублей. Примерно 500 тысяч рублей из этой суммы уходит на покупку мебели. Анализ показал, что в городах с миллионным населением большинство расходов приходится на косметический ремонт без замены коммуникаций.

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Наибольшие затраты на ремонт наблюдаются у жителей Казани, где средний бюджет достигает 2,3 миллиона рублей, что выше, чем у москвичей с их 2,18 миллиона рублей и жителей Ростова-на-Дону с 2,11 миллиона рублей.

Также выявлено, что расходы на ремонт почти не различаются между теми, кто покупает жилье для проживания, и теми, кто приобретает его для сдачи в аренду, с суммами в 1,58 и 1,57 миллиона рублей соответственно. Инвесторы, планирующие продажу квартиры в будущем, готовы вложить больше — около 2 миллионов рублей.

Исследование также указывает на то, что ремонт вторичного жилья предположительно на 23% дешевле, чем в новостройках. Однако на практике затраты на демонтаж старого ремонта часто недооцениваются, что приводит к реальным расходам, превышающим планируемые на 41%.

Согласно опросу, средние затраты на дизайн-проект составляют около 194,8 тысячи рублей. Расходы на утилизацию старых материалов оцениваются в 255,3 тысячи рублей, на черновые работы — 302,8 тысячи, на чистовую отделку — 404,1 тысячи, а на мебель и бытовую технику — 492,2 тысячи рублей.