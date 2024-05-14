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Яркий и полезный напиток, помогающий похудеть: готовим яркий овощной зелёный сок

Зелёный сок: полезный овощной напиток для похудения и укрепления организма

2:21
Еда

Зелёный сок — это полезный овощной напиток, который не только помогает с похудением, но и укрепляет организм в целом.

Зелёный сок: полезный овощной напиток для похудения и укрепления организма
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вместо популярных пищевых добавок, рекомендуется включать в рацион такие полезные напитки, которые могут улучшить результаты правильного похудения. Один из таких напитков — зелёный сок, который имеет ряд преимуществ.

Для его приготовления нужны:

  • морковь (5 небольших или 2 штуки среднего размера),
  • огурец (1 штука),
  • кинза (1 пучок),
  • кейл (1 горсть),
  • лайм (0,5 штуки).

Приготовление

  1. Все ингредиенты просто помещаются в соковыжималку и смешиваются в свежий и полезный напиток.
  • Огурцы, которые составляют основу сока, являются низкокалорийным овощем, состоящим на 95% из воды. Они помогают улучшить обменные процессы и обладают слабительным эффектом, благоприятно влияя на мочегонную систему и кишечник.
  • Кинза — это ароматная зелень, обладающая антиоксидантными свойствами и способствующая устранению воспалений в организме. Она также помогает вывести токсины.
  • Кейл является одним из самых полезных овощей, содержащих множество витаминов и минералов. Особенно богат этот овощ витамином К, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
  • Лайм обладает высоким содержанием витамина C, который укрепляет иммунитет и повышает выносливость организма. Он также улучшает пищеварение и помогает усвоению питательных веществ.

Зелёный сок будет отличным выбором для тех, кто стремится похудеть и укрепить свое здоровье. Он содержит небольшое количество калорий, но богат питательными веществами, что помогает организму получить все необходимое для поддержания здоровья.

Важно понимать, что зелёный сок сам по себе не способен мгновенно привести к похудению. Для достижения этой цели необходимо следовать сбалансированному питанию и регулярно заниматься физической активностью. Однако зелёный сок может быть важным дополнением к здоровому образу жизни и помочь достичь поставленных целей в более эффективном и здоровом способе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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