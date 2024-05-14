Отношение к российским туристам в Европе: правда от путешественника Алексея Кутового

Путешественник Алексей Кутовой поделился своими наблюдениями о том, как иностранцы за рубежом воспринимают российских туристов. Сообщение об этом он оставил в своём блоге на платформе "Дзен".
Алексей отметил, что существует много стереотипов о России среди жителей Европы. Они зачастую представляют россиян как необычных и невежливых людей, избегая мест, где преобладает российское присутствие.
"Иронично, что эти же люди вечером могут употреблять алкоголь в избытке и создавать хаос, приводя незнакомцев в хостел, на глазах у других", — выразил недоумение Кутовой, особенно указывая на поведение британцев.
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