"Идите на…!": Водонаева без стеснения отчитала эмигрировавших артистов

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Водонаева резко высказалась о критиках России, уехавших за границу

0:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева остро высказалась о российских артистах, которые эмигрировали и при этом критикуют Россию. В своем видео, опубликованном на NEWS. ru, телеведущая предложила таким людям "пойти на мужской половой орган", ясно давая понять свое отношение к тем, кто осуждает страну из-за рубежа.

Водонаева резко высказалась о критиках России, уехавших за границу
Фото: инстаграм аккаунт Алёны Водонаевой

Однако Водонаева выразила уважение к тем, кто уехал, не высказываясь негативно о России. Татьяна Анциферова, другая известная певица, также поделилась своими мыслями по поводу эмиграции артистов, заметив, что каждый артист сам решает, уезжать ему или нет, и отметила, что большинство уехавших были популярны и часто появлялись на телевидении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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