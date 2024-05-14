"Идите на…!": Водонаева без стеснения отчитала эмигрировавших артистов

Водонаева резко высказалась о критиках России, уехавших за границу

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алена Водонаева остро высказалась о российских артистах, которые эмигрировали и при этом критикуют Россию. В своем видео, опубликованном на NEWS. ru, телеведущая предложила таким людям "пойти на мужской половой орган", ясно давая понять свое отношение к тем, кто осуждает страну из-за рубежа.

Фото: инстаграм аккаунт Алёны Водонаевой

Однако Водонаева выразила уважение к тем, кто уехал, не высказываясь негативно о России. Татьяна Анциферова, другая известная певица, также поделилась своими мыслями по поводу эмиграции артистов, заметив, что каждый артист сам решает, уезжать ему или нет, и отметила, что большинство уехавших были популярны и часто появлялись на телевидении.