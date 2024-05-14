Стало известно, как мощная магнитная буря подействует на Землю и человечество

Американские эксперты из NOAA объяснили влияние солнечной активности на Землю.
Ожидаются умеренные геомагнитные возмущения из-за недавних сильных вспышек на Солнце, которые достигли максимального уровня G5. Солнце приближается к пику своего 25-летнего цикла активности. Взаимодействие выбросов корональной массы с частицами в атмосфере Земли может вызвать аномалии в электросетях и нарушение работы спутников и радиосвязи, сообщает Planet Today.
Хотя текущие магнитные возмущения не вызвали столь серьезных последствий, как штормы 2003 года, они всё же привели к некоторым проблемам с электрооборудованием.
Отмечено также ухудшение самочувствия метеочувствительных людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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