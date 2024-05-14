Стало известно, как мощная магнитная буря подействует на Землю и человечество

Учёные рассказали, как мощная магнитная буря действует на Землю

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские эксперты из NOAA объяснили влияние солнечной активности на Землю.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ожидаются умеренные геомагнитные возмущения из-за недавних сильных вспышек на Солнце, которые достигли максимального уровня G5. Солнце приближается к пику своего 25-летнего цикла активности. Взаимодействие выбросов корональной массы с частицами в атмосфере Земли может вызвать аномалии в электросетях и нарушение работы спутников и радиосвязи, сообщает Planet Today.

Хотя текущие магнитные возмущения не вызвали столь серьезных последствий, как штормы 2003 года, они всё же привели к некоторым проблемам с электрооборудованием.

Отмечено также ухудшение самочувствия метеочувствительных людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.