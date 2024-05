Как избавиться от мошек в грунте: делимся советами

Мошки — это небольшие насекомые, которые могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Они питаются растительными соками и могут нанести значительный вред растениям, а также стать переносчиками различных болезней. Поэтому важно знать, как избавиться от мошек в грунте и защитить растения.

Фото: Own work by M Tullottes is licensed under public domain