Интересные факты: для чего нужны антиоксиданты и в каких продуктах, напитках они встречаются

Антиоксидант — это молекула, способная предотвратить опасные для организма цепные реакции, запускаемые свободными радикалами. Они действуют как естественный щит для организма.
Витамин С является одним из самых известных и лучших неферментативных антиоксидантов.
К продуктам, содержащим витамин С, относятся черная смородина, шиповник, киви, болгарский перец, цитрусовые, шпинат и зелень.
Любой чай чем-то полезен, но считается, что больше всего антиоксидантов содержат зеленые сорта. И это действительно доказано учеными. Например, порошок чая матча содержит в три раза больше антиоксидантов, чем классический зеленый чай.
Антиоксиданты противодействуют вреду, наносимому свободными радикалами. Таким образом, они защищают ваши клетки и помогают предотвратить заболевания.
Орехи полезны не только для мышц, волос и иммунитета благодаря содержанию жиров, аминокислот и витаминов, но и являются отличными защитниками клеток от свободных радикалов.
Больше всего антиоксидантов содержится в фундуке, грецких орехах, миндале и фисташках.
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