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Интересные факты: для чего нужны антиоксиданты и в каких продуктах, напитках они встречаются

В каких продуктах содержатся антиоксиданты

1:27
Здоровье

Антиоксидант — это молекула, способная предотвратить опасные для организма цепные реакции, запускаемые свободными радикалами. Они действуют как естественный щит для организма.

В каких продуктах содержатся антиоксиданты
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какой продукт является лучшим антиоксидантом

Витамин С является одним из самых известных и лучших неферментативных антиоксидантов.

К продуктам, содержащим витамин С, относятся черная смородина, шиповник, киви, болгарский перец, цитрусовые, шпинат и зелень.

Какой чай содержит больше антиоксидантов

Любой чай чем-то полезен, но считается, что больше всего антиоксидантов содержат зеленые сорта. И это действительно доказано учеными. Например, порошок чая матча содержит в три раза больше антиоксидантов, чем классический зеленый чай.

Антиоксиданты противодействуют вреду, наносимому свободными радикалами. Таким образом, они защищают ваши клетки и помогают предотвратить заболевания.

В каком орехе больше всего антиоксидантов

Орехи полезны не только для мышц, волос и иммунитета благодаря содержанию жиров, аминокислот и витаминов, но и являются отличными защитниками клеток от свободных радикалов.

Больше всего антиоксидантов содержится в фундуке, грецких орехах, миндале и фисташках.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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