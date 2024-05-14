Почему собаки виляют хвостом при встрече: научное объяснение поведения, которое удивит каждого владельца

Почему собака в момент радости виляет хвостом: 3 причины

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Можно понять настроение собаки по различным сигналам, которые она излучает.

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Иногда бывает сложно разгадать значение определённых поведенческих особенностей животного, например, почему собака машет хвостом, когда рада.

Биологическая основа

Собаки высоко ценят общение как с людьми, так и с другими собаками. Вероятно, поэтому природа оснастила их специфическим механизмом общения, который они энергично используют.

При встрече с потенциальным собеседником собака начинает махать хвостом, тем самым распространяя в воздухе запах из анальных желез. Этот запах помогает узнать животное.

Приветствие

Когда собака видит знакомого человека или другую собаку, она начинает энергично вилять хвостом, выражая тем самым радость от встречи.

Так как собаки не могут передавать свои чувства через слова или мимику, они используют движения тела.

Зоологическое наблюдение

Зоологи отмечают, что к вилянию хвостом склонны собаки, уверенные в себе. В то время как неуверенные собаки чаще поджимают хвост, чтобы скрыть свой запах.

Возбуждение Помимо всего прочего, виляние хвостом может быть вызвано возбуждением, которое часто сопровождается поднятой вверх головой, слегка согнутыми лапами и двигающимися ушами.