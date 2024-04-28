Опрос выявил: 50% россиян сталкивались с укусами клещей, расходы на лечение могут достигать 7 тыс. рублей

"Росгосстрах": каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с укусом клеща

3:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным исследования, проведённого СК "Росгосстрах" и Исследовательским центром Зарплата. ру, каждый второй житель России хотя бы раз сталкивался с укусом клеща. Из этих случаев, у половины потерпевших расходы на диагностику и лечение составили до 7 тысяч рублей.

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Из всех опрошенных 60% испытали укус клеща минимум один раз в жизни, причём 28% из них столкнулись с этим в 2023 году. При этом, после обнаружения укуса, 56% укушенных впадали в панику, но 37% смогли справиться с ситуацией благодаря поддержке близких.

Среди пострадавших, 59% хотя бы раз обращались за медицинской помощью для удаления клеща, в то время как 41% удаляли его самостоятельно или с помощью других. Среди тех, кто удалил клеща, 60% отправили его на анализы для выявления инфекций, хотя 15% не смогли этого сделать по техническим причинам. Для предотвращения возможных последствий, 33% обратились к врачу, 27% сдали кровь на антитела, 21% провели экстренную профилактику, а 15% лечились антибиотиками.

Около четверти укушенных (24%) не предпринимали никаких действий после укуса, так как анализы не выявили инфекций, а 11% не считали укус опасным для здоровья.

На действия, связанные с укусом, от поиска медицинской помощи до приема лекарств, 37% потратили несколько часов, а 12% — до двух дней. Платные клиники выбрали 20% пострадавших, в то время как 10% обратились по страховке.

За диагностику и лечение 24% респондентов заплатили до 2 тыс. рублей, 18% — от 2 до 5 тыс. рублей, 5% — от 5 до 7 тыс. рублей, а 7% — более 7 тыс. рублей. При этом 21% получили услуги бесплатно, а 12% оплатили расходы за счет страховки.

61% россиян видят необходимость в страховке от укуса клеща, а 25% имеют такой полис, приобретенный как самостоятельно, так и через работодателя. Еще 18% планируют застраховаться.

Оценка стоимости страховки варьируется: 19% оценили ее в до 500 рублей, 9% — от 500 до 1000 рублей, и такое же количество — свыше 1000 рублей. Тем временем, 63% затруднились назвать стоимость полиса.

За 2023 год в "Росгосстрах" поступило свыше 22,5 тыс. обращений по страхованию от укуса клеща, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Наибольшая выплата составила 50 тыс. рублей, потребовалась для госпитализации в инфекционное отделение.