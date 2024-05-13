Дженнифер Лопес обратилась к своим "красивым и гениальным" детям в честь дня матери

Дженнифер Лопес высказалась о счастье материнства: я рядом, чтобы поддержать

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Дженнифер Лопес написала длинный пост, в котором рассказывает о том, насколько она счастлива быть матерью.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Звезда латиноамериканского происхождения назвала честью и подарком быть матерью.

"Лулу и Макс, я рядом навсегда, чтобы поддержать вас, ободрить, напомнить вам о вашем величии, вашей доброте и ваших безграничных возможностях", — написала Дженнифер в "Инстаграме"*.

Она назвала своих детей красивыми и гениальными.

54-летняя певица является мамой двоих детей. В 2008 году у Дженнифер родились близнецы Эмми и Макс. Отец детей — бывший муж звезды Марк Энтони.

Ранее Кристина Орбакайте показала фото с Аллой Пугачёвой из семейного архива в честь дня матери.



* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской