Дженнифер Лопес обратилась к своим "красивым и гениальным" детям в честь дня матери

Певица и актриса Дженнифер Лопес написала длинный пост, в котором рассказывает о том, насколько она счастлива быть матерью.
Звезда латиноамериканского происхождения назвала честью и подарком быть матерью.
"Лулу и Макс, я рядом навсегда, чтобы поддержать вас, ободрить, напомнить вам о вашем величии, вашей доброте и ваших безграничных возможностях", — написала Дженнифер в "Инстаграме"*.
Она назвала своих детей красивыми и гениальными.
54-летняя певица является мамой двоих детей. В 2008 году у Дженнифер родились близнецы Эмми и Макс. Отец детей — бывший муж звезды Марк Энтони.
Ранее Кристина Орбакайте показала фото с Аллой Пугачёвой из семейного архива в честь дня матери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.