Идеальный завтрак: очень питательный и вкусный тост с авокадо, помидорами и руколой

Тост с авокадо: питательный завтрак

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо считается самым питательным фруктом, а тосты с авокадо стали уже классическим вариантом для завтрака. Авокадо богато витаминами и микроэлементами, которые улучшают иммунитет. Также в нём много калия и клетчатки.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

4 помидора, разрезанных пополам

4 тонких ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на закваске

1 небольшой авокадо, очищенный от кожицы и косточек

1/2 лимона, выжатый сок

Кайенский перец по вкусу

Листья руколы

Приготовление

Запекайте помидоры 20 минут до мягкости. Пока томаты готовятся, поджарьте хлеб. Раздавите авокадо, добавьте лимонный сок и кайенский перец, затем отложите в сторону. При подаче намажьте поджаренный хлеб смесью авокадо и лимона, затем сверху выложите жареные помидоры и немного листьев руколы.