Идеальный завтрак: очень питательный и вкусный тост с авокадо, помидорами и руколой

Авокадо считается самым питательным фруктом, а тосты с авокадо стали уже классическим вариантом для завтрака. Авокадо богато витаминами и микроэлементами, которые улучшают иммунитет. Также в нём много калия и клетчатки.
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Ингредиенты
4 помидора, разрезанных пополам
4 тонких ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на закваске
1 небольшой авокадо, очищенный от кожицы и косточек
1/2 лимона, выжатый сок
Кайенский перец по вкусу
Листья руколы
Приготовление
Запекайте помидоры 20 минут до мягкости.
Пока томаты готовятся, поджарьте хлеб.
Раздавите авокадо, добавьте лимонный сок и кайенский перец, затем отложите в сторону. При подаче намажьте поджаренный хлеб смесью авокадо и лимона, затем сверху выложите жареные помидоры и немного листьев руколы.