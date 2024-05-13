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Идеальный завтрак: очень питательный и вкусный тост с авокадо, помидорами и руколой

Тост с авокадо: питательный завтрак

0:58
Еда

Авокадо считается самым питательным фруктом, а тосты с авокадо стали уже классическим вариантом для завтрака. Авокадо богато витаминами и микроэлементами, которые улучшают иммунитет. Также в нём много калия и клетчатки.

Тост с авокадо: питательный завтрак
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 4 помидора, разрезанных пополам
  • 4 тонких ломтика цельнозернового хлеба или хлеба на закваске
  • 1 небольшой авокадо, очищенный от кожицы и косточек
  • 1/2 лимона, выжатый сок
  • Кайенский перец по вкусу
  • Листья руколы

Приготовление

  1. Запекайте помидоры 20 минут до мягкости.
  2. Пока томаты готовятся, поджарьте хлеб.
  3. Раздавите авокадо, добавьте лимонный сок и кайенский перец, затем отложите в сторону. При подаче намажьте поджаренный хлеб смесью авокадо и лимона, затем сверху выложите жареные помидоры и немного листьев руколы.
Вкуснейшие бутерброды с авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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