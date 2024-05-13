Как понять, что ваша кошка счастлива: неожиданные сигналы, которые вы пропустили

Редко кошка открывает свои чувства, заставляя владельцев только гадать о её настроении.
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вот несколько признаков, которые показывают, что у кошки всё отлично:
Мурчание: постоянное глубокое мурчание кошки свидетельствует о её абсолютном блаженстве. Кроме того, если кошка издает вибрирующие звуки при вашем приближении или встречает вас мягким мяуканьем, это знак полного доверия и гармоничных отношений с вами.
Движения хвоста: хвост, являющийся частью позвоночника, отражает эмоции животного. Когда кошка держит хвост вертикально, это символизирует уверенность и контроль над ситуацией. Если кончик хвоста нежно подрагивает, значит кошка испытывает радость от встречи с вами.
Перебирание лапками: котята массируют живот матери в детстве, когда пьют молоко. Взрослые кошки сохраняют это поведение, перебирая лапками, когда чувствуют себя комфортно и безопасно.