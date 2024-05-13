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Когда можно начинать делать депиляцию: советы экспертов для родителей девочек-подростков

Депиляция для подростков: в каком возрасте стоит начинать?

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Многие родители сталкиваются с вопросом, когда подростку можно начать заботиться о своей коже и волосах, используя методы эпиляции. Особенно это актуально для матерей девочек-подростков, которые стремятся поддерживать диалог о заботе о себе и самосознании. Эксперты в области красоты портала bebeautiful.in рассказывают, в каком возрасте можно начинать делать депиляцию.

Депиляция для подростков: в каком возрасте стоит начинать?
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самосознание и комфорт

Подростки часто ориентируются на сверстников и модные тенденции, но это не всегда правильно. Важно понять, что желание заботиться о своей внешности может быть связано не только с влиянием окружающей среды, но и с личным комфортом и самосознанием. Поэтому родители должны провести откровенный разговор с ребенком, чтобы понять причину его желания избавиться от волос. Если дочь готова к первому опыту эпиляции, возраст 13-16 лет может быть подходящим.

Разнообразие методов

Помимо восковой эпиляции, существует множество других методов удаления волос, таких как бритье, использование кремов и лазер. Рассмотрите вместе с дочерью различные варианты и помогите выбрать наиболее подходящий для ее типа кожи и предпочтений.

Забота и время в салоне

Посещение салона красоты может стать приятным и полезным опытом для обеих. Проведите время вместе со своей дочерью, подарив ей моменты заботы и релаксации. Это не только укрепит вашу связь, но и поможет ей почувствовать себя особенной и ухоженной. Помните, что профессиональная эпиляция может быть более безопасной и эффективной, поэтому не стоит экспериментировать дома.

Помогите вашей дочери чувствовать себя уверенно и красиво, начиная с заботы о ее коже и волосах.

Лазерная эпиляция. С какого возраста можно делать?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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