Заряжаем картофель на ранний и обильный урожай: воспользуйтесь этим методом и вырастите здоровые клубни — совет главного агронома

Чтобы получить ранний и обильный урожай картофеля, можно воспользоваться одним эффективным методом. Речь идёт о прозеленении клубней. О нём рассказал главный агроном Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов.
Специалист отметил, что за 2-3 недели нужно оставить картофель в прохладном светлом месте. Клубни пустят ростки.
"Аккуратная посадка такого картофеля позволит получить высокий урожай и сделает его устойчивым к неблагоприятным условиям и вредителям", — поделился эксперт в беседе с NewsInfo.Ru.
Микулов добавил, что несмотря на прохладную погоду, которая сохранится до пятницы, можно начать сажать картофель.
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