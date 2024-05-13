Заряжаем картофель на ранний и обильный урожай: воспользуйтесь этим методом и вырастите здоровые клубни — совет главного агронома

Агроном рассказал, что метод прозеленения клубней поможет увеличить урожай картошки

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы получить ранний и обильный урожай картофеля, можно воспользоваться одним эффективным методом. Речь идёт о прозеленении клубней. О нём рассказал главный агроном Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Специалист отметил, что за 2-3 недели нужно оставить картофель в прохладном светлом месте. Клубни пустят ростки.

"Аккуратная посадка такого картофеля позволит получить высокий урожай и сделает его устойчивым к неблагоприятным условиям и вредителям", — поделился эксперт в беседе с NewsInfo.Ru.

Микулов добавил, что несмотря на прохладную погоду, которая сохранится до пятницы, можно начать сажать картофель.