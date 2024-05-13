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Фитнес-тренер объяснил связь между упражнениями на пресс и окружностью талии

Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию

1:22
Спорт

Профессиональный спортсмен и эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко поделился своим мнением о том, можно ли с помощью упражнений на пресс изменить окружность талии и сделать ее тоньше.

Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт объяснил, что упражнения на пресс, хоть и помогают укрепить мышцы, не могут влиять на форму талии или сужать ее, так как анатомические особенности скелета, положение внутренних органов и уровень жира в организме определяют её форму.

Однако, если человек стремится изменить форму талии, Мироненко предложил обратить внимание на образ жизни и питание. Сокращение потребляемых калорий и повышение физической активности помогут снизить уровень жира в организме и достичь более стройной талии.

"Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию", — сказал Мироненко в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Важно понимать, что результат зависит от индивидуальных особенностей организма и не всегда будет соответствовать ожиданиям.

Мироненко призывает не только стремиться к изменению формы талии, но и уделять внимание общему здоровому образу жизни, так как это важно не только для внешнего вида, но и для общего самочувствия и благополучия.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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