Фитнес-тренер объяснил связь между упражнениями на пресс и окружностью талии

Профессиональный спортсмен и эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко поделился своим мнением о том, можно ли с помощью упражнений на пресс изменить окружность талии и сделать ее тоньше.
Эксперт объяснил, что упражнения на пресс, хоть и помогают укрепить мышцы, не могут влиять на форму талии или сужать ее, так как анатомические особенности скелета, положение внутренних органов и уровень жира в организме определяют её форму.
Однако, если человек стремится изменить форму талии, Мироненко предложил обратить внимание на образ жизни и питание. Сокращение потребляемых калорий и повышение физической активности помогут снизить уровень жира в организме и достичь более стройной талии.
"Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию", — сказал Мироненко в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Важно понимать, что результат зависит от индивидуальных особенностей организма и не всегда будет соответствовать ожиданиям.
Мироненко призывает не только стремиться к изменению формы талии, но и уделять внимание общему здоровому образу жизни, так как это важно не только для внешнего вида, но и для общего самочувствия и благополучия.
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