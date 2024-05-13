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Поможет восстановиться после физических нагрузок: чем ещё полезен греческий йогурт для здоровья

Полезные свойства греческого йогурта для здоровья

1:35
Здоровье

Этот продукт является отличным вариантом перекуса для спортсменов, так как помогает восстановиться после физических нагрузок.

Полезные свойства греческого йогурта для здоровья
Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В чем польза греческого йогурта

Он содержит 5,7 г белка на 100 г. Греческий йогурт является хорошим источником кальция, магния и фосфора. Эти минералы необходимы для здоровья костей. Греческий йогурт содержит полезные бактерии, известные как пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника при регулярном употреблении.

Исследование 2020 года, включающее данные о более чем 65 000 детей и взрослых, показало, что потребители йогурта имеют хорошие показатели кальция, магния, калия и витамина D.

Сколько греческого йогурта можно съедать в день

Для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата ученые советуют употреблять кисломолочные продукты каждый день.

Суточная норма составляет примерно 400 г магазинного натурального йогурта или 125 г кефира в сочетании с 200 мл молока и 35 г сыра.

Как правильно есть греческий йогурт

Греческий йогурт можно добавить в бутерброд и использовать в качестве заправки для салата.

Он работает как основа для сливочного соуса и может стать лучшей начинкой для печеного картофеля. Греческий йогурт — это готовый маринад для мяса и рыбы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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