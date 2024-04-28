Диагностика заболеваний мозга станет эффективнее: учёные разработали полезную математическую функцию

Учёные разработали математическую функцию для диагностики заболеваний мозга

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные в сотрудничестве с коллегами из Испании и Вьетнама разработали математическую функцию для предсказания патологий мозга, используя меры хаотичности электроэнцефалограмм.

Фото: commons.wikimedia.org by Baburov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта функция позволяет определить энтропию сигналов мозга, что важно для диагностики заболеваний, таких как эпилепсия и деменция. Методы включают анализ различных видов энтропии, и их комбинация предоставляет более точную классификацию и диагностику, сообщает Mathematics.

Разработка находит применение в создании интерфейсов "мозг-компьютер" и продолжает совершенствоваться для более эффективного анализа биомедицинских данных.