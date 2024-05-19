Плоды по 330 г: этот сорт свёклы не требует прореживания — мякоть сочная и сладка

Свёкла "Мона" — это среднеранний сорт (100-105 дней), который не требует прореживания. При соблюдении правил выращивания формируется сильный иммунитет к болезням.
Корнеплоды этого сорта имеют цилиндрическую форму, диаметром около 12 см и весом до 330 г, что облегчает их чистку и нарезку. Мякоть светло-красного цвета, почти без колец, сочная и сладкая. Урожайность достигает 5,5-5,8 кг с квадратного метра.
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