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Три неправильных подхода к чистке зубов, которые могут негативно сказаться на вашей улыбке

Три распространенные ошибки при чистке зубов: как избежать проблем

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Регулярное посещение стоматолога несомненно поможет предотвратить множество проблем с зубами и деснами, однако неправильный уход за ними дома может аннулировать все усилия специалиста. Существует ряд распространенных ошибок при чистке зубов, которые, вероятно, совершаете и вы.

Три распространенные ошибки при чистке зубов: как избежать проблем
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Использование пасты для всей семьи может быть удобным вариантом, но вашим зубам это не всегда нравится. Каждому члену семьи лучше подходит индивидуальная паста, учитывая особенности полости рта и возраст. Например, для чувствительных десен подойдет специальная паста с мягким составом, а при наличии ортодонтических конструкций необходимо выбрать соответствующие средства.

Освоение правильной техники чистки зубов также крайне важно, поскольку неправильное выполнение этого процесса может привести к негативным последствиям, таким как загонка бактерий под десны и неполное очищение ротовой полости.

Дополнительные средства для чистки зубов, такие как ершики, нити и ополаскиватели, особенно важны для людей с различными конструкциями, например, с брекетами. Их использование может помочь избежать проблем с межзубным кариесом и обеспечить более полное очищение зубов и конструкций.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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