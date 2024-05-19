Академик прояснил ситуацию с опасностью верблюжьего гриппа

Академик Онищенко: далеко не всё зависит от наименования штамма

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации из журнала Health, верблюжий грипп стал предметом внимания из-за текущей эпидемии, характеризующейся высоким уровнем смертности — 35%, и способностью заразить двоих человек после инфицирования одного. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул, что название штамма имеет малую значимость.

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"У нас были свиные штаммы, птичьи. Нужно понять, что все штаммы — птичьи и приходят из среды природного резервуара, который находится в Юго-Восточной Азии. Это водоплавающая птица — она всегда носительница штаммов гриппа и периодически тот или иной штамм попадает в свинью. А поскольку свинья по своей физиологии и биологии близка к нам, он попал и в человека", — поделился Геннадий Онищенко.

Согласно мнению Онищенко, несмотря на то, что такие публикации не всегда полностью достоверны, они могут иметь под собой некоторую основу. Поэтому важно более внимательно отслеживать подобные сообщения и учитывать авторитетность источников, в которых они появляются. Онищенко отметил, что информация о верблюжьем штамме является достаточно тревожной, несмотря на его отсутствие в Северном полушарии. При этом его "появление" в Южном полушарии, где начинается рост заболеваемости гриппом, не представляет профессионального интереса.