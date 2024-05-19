Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт квартиры: подробности

Певица Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Певица Клава Кока пожаловалась на высокую стоимость ремонта своей квартиры, поделившись подробностями на церемонии вручения премии "Жара Music Awards", передает kp. ru.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Ремонт в квартире Клавы Коки начался год назад, и певица уже пожалела о своем решении заняться интерьером.

"Это очень сложно, когда нужно выбрать один оттенок из тысячи, определиться с материалом. Оказывается, у белого цвета есть сто оттенков. Я постоянно сомневаюсь, не уверена, правильно ли я сделала выбор. К тому же это все очень дорого, и что-то приходится долго ждать. Я предпочитаю: заплатил — получил", — объяснила артистка.

Кока также выразила сомнения в надежности команды, занимающейся ремонтом. По ее словам, станет ясно только после того, как она заселится. "Пока я не могу понять, обвалится ли мой потолок или нет. Сейчас мы на этапе чистовой отделки", — добавила певица.