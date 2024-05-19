Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт квартиры: подробности

Певица Клава Кока пожаловалась на высокую стоимость ремонта своей квартиры, поделившись подробностями на церемонии вручения премии "Жара Music Awards", передает kp. ru.
Ремонт в квартире Клавы Коки начался год назад, и певица уже пожалела о своем решении заняться интерьером.
"Это очень сложно, когда нужно выбрать один оттенок из тысячи, определиться с материалом. Оказывается, у белого цвета есть сто оттенков. Я постоянно сомневаюсь, не уверена, правильно ли я сделала выбор. К тому же это все очень дорого, и что-то приходится долго ждать. Я предпочитаю: заплатил — получил", — объяснила артистка.
Кока также выразила сомнения в надежности команды, занимающейся ремонтом. По ее словам, станет ясно только после того, как она заселится. "Пока я не могу понять, обвалится ли мой потолок или нет. Сейчас мы на этапе чистовой отделки", — добавила певица.
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