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Ароматный пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра: сладкое искушение

Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт

1:46
Еда

Пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра — это то сладкое искушение, которое может заставить любого отказаться от диеты.

Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот пирог очень вкусный, и его можно легко приготовить дома.

Ингредиенты 

  • 3/4 стакана тростникового сахара
  • 4 яйца
  • 2 стакана муки
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 стакан измельчённых грецких орехов
  • 230 г сливочного сыра
  • 3 столовые ложки взбитых сливок
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 стакан канолового/рапсового масла
  • 2 чайные ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 3,5 стакана тёртых кабачков
  • 1/4 стакана несолёного сливочного масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 стакан сахарной пудры

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки маслом.
  2. В большой миске взбейте сахар, тростниковый сахар, яйца и каноловое масло до получения однородной массы.
  3. В отдельную миску просейте муку, корицу, соду, разрыхлитель и соль. Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Добавьте кабачки и грецкие орехи и хорошо перемешайте.
  4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте 35-40 минут в разогретой духовке
  5. Для глазури взбейте сливочное масло и сливочный сыр до кремовой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и взбитые сливки, перемешайте, добавьте сахарную пудру. Нанесите глазурь на пирог.
Все ищут этот рецепт! Ореховый пирог, который тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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