Ароматный пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра: сладкое искушение
Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт
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Пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра — это то сладкое искушение, которое может заставить любого отказаться от диеты.
Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Этот пирог очень вкусный, и его можно легко приготовить дома.
Ингредиенты
- 3/4 стакана тростникового сахара
- 4 яйца
- 2 стакана муки
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 стакан измельчённых грецких орехов
- 230 г сливочного сыра
- 3 столовые ложки взбитых сливок
- 3/4 стакана сахара
- 1 стакан канолового/рапсового масла
- 2 чайные ложки корицы
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 3,5 стакана тёртых кабачков
- 1/4 стакана несолёного сливочного масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 стакан сахарной пудры
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки маслом.
- В большой миске взбейте сахар, тростниковый сахар, яйца и каноловое масло до получения однородной массы.
- В отдельную миску просейте муку, корицу, соду, разрыхлитель и соль. Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Добавьте кабачки и грецкие орехи и хорошо перемешайте.
- Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте 35-40 минут в разогретой духовке
- Для глазури взбейте сливочное масло и сливочный сыр до кремовой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и взбитые сливки, перемешайте, добавьте сахарную пудру. Нанесите глазурь на пирог.
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