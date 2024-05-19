Ароматный пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра: сладкое искушение

Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт

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Пирог с корицей, кабачками и грецкими орехами с глазурью из сливочного сыра — это то сладкое искушение, которое может заставить любого отказаться от диеты.

Фото: commons.wikimedia.org by alanagkelly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот пирог очень вкусный, и его можно легко приготовить дома.

Ингредиенты

3/4 стакана тростникового сахара

4 яйца

2 стакана муки

1 чайная ложка пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

1 стакан измельчённых грецких орехов

230 г сливочного сыра

3 столовые ложки взбитых сливок

3/4 стакана сахара

1 стакан канолового/рапсового масла

2 чайные ложки корицы

1/2 чайной ложки разрыхлителя

3,5 стакана тёртых кабачков

1/4 стакана несолёного сливочного масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 стакан сахарной пудры

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки маслом. В большой миске взбейте сахар, тростниковый сахар, яйца и каноловое масло до получения однородной массы. В отдельную миску просейте муку, корицу, соду, разрыхлитель и соль. Смешайте сухие ингредиенты с влажными. Добавьте кабачки и грецкие орехи и хорошо перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте 35-40 минут в разогретой духовке Для глазури взбейте сливочное масло и сливочный сыр до кремовой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и взбитые сливки, перемешайте, добавьте сахарную пудру. Нанесите глазурь на пирог.