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Скандальные тайны создания BioShock: проект чуть не отменили

Как создавалась BioShock: откровения Кена Левина

1:26
Видеоигры

В журнале Edge вышел материал о создании оригинальной BioShock, где Кен Левин, экс-руководитель ныне покойной студии Irrational Games, рассказал о тернистом пути к релизу боевика.

Как создавалась BioShock: откровения Кена Левина
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Прежде чем основать Irrational, Левин трудился в Looking Glass Studios, где участвовал в создании "иммерсив-симов", таких как System Shock 2. Команда новообразованной Irrational хотела выпускать подобные игры, но Левин настаивал, что они плохо продаются. В конце концов, сотрудники уговорили босса.

Получив зелёный свет, коллектив соорудил "дешёвый прототип" будущей BioShock и отправился на поиски издателя. Компании не верили в проект Irrational, и перед Левином встала задача создать ажиотаж вокруг шутера в прессе. Переломным моментом бывший глава Irrational назвал публикацию хвалебного превью, после которого со студией наконец начали связываться издатели.

Права на издание BioShock в итоге достались компании 2K. По словам Левина, партнёр сначала выделил студии "скромный бюджет", но в 2006-м, после покупки Irrational, заметно увеличил расходы на BioShock. Однако производство игры всё равно было "крайне дешёвым", утверждает руководитель. Команда не укладывалась ни в сроки, ни в бюджет — 2K даже грозилась отменить проект, но всё-таки довела дело до конца.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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