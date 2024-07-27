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"Что хочу сказать": Анастасия Ивлеева посмотрела церемонию открытия Олимпиады в Париже и вспомнила "голую" вечеринку

Ивлеева заявила, что "голая" вечеринка была стильнее открытия Олимпиады в Париже

0:55
Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в личном Telegram-канале призналась, что "голая" вечеринка, которую она организовала в декабре 2023 года, была стильнее церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Ивлеева заявила, что "голая" вечеринка была стильнее открытия Олимпиады в Париже
Фото: youtube.com by канал Лука Ебков, PDM

Она отметила, что посмотрела какие-то отрывки с открытия с Олимпиады.

"Что собственно хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее", — написала Ивлеева.

При этом она поблагодарила организаторов за красивые Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году.

В Париже 26 июля состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Впервые церемония состоялась не на стадионе, а в центре города.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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