"Что хочу сказать": Анастасия Ивлеева посмотрела церемонию открытия Олимпиады в Париже и вспомнила "голую" вечеринку

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в личном Telegram-канале призналась, что "голая" вечеринка, которую она организовала в декабре 2023 года, была стильнее церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Она отметила, что посмотрела какие-то отрывки с открытия с Олимпиады.
"Что собственно хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее", — написала Ивлеева.
При этом она поблагодарила организаторов за красивые Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году.
В Париже 26 июля состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Впервые церемония состоялась не на стадионе, а в центре города.
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