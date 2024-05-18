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Шесть пассажиров арестованы в Рио-де-Жанейро за попытку провоза кокаина в желудках

6 пассажиров с капсулами с кокаином в желудке арестовали в аэропорту Бразилии

0:44
Туризм

Шесть пассажиров попытались провезти капсулы с кокаином в своих желудках, но были задержаны при досмотре. Об этом сообщает News. com.au.

6 пассажиров с капсулами с кокаином в желудке арестовали в аэропорту Бразилии
Фото: commons.wikimedia.org by Coaster420 is licensed under public domain

В пятницу, 10 мая, трое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 28 лет были арестованы в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро, Бразилия, перед вылетом в Лондон. Полицейские обнаружили сотни капсул с наркотиком на рентгеновском снимке.

Задержанные были отправлены в больницу, где капсулы были извлечены. Им предъявят обвинения в транснациональной торговле наркотиками, за что им грозит до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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