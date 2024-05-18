Приготовить ванильное мороженое с кардамоном очень просто из молока, сливок и яичного желтка

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое готовится с использованием молока, жирных сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка.
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Вы можете украсить мороженое фруктами или грецкими орехами.
Ингредиенты
2 стакана молока
12 г измельчённых стручков ванили
1/2 стакана сахара
2 стакана густых сливок
2 столовые ложки кардамона
4 яичных желтка
Для украшения
Поджаренные грецкие орехи
Приготовление
Нагрейте молоко, сливки, стручки ванили и кардамон в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите жидкость в миску, чтобы удалить стручки ванили и кардамон.
Смешайте сахар и яичные желтки в небольшой миске. Медленно влейте небольшое количество горячей сливочной смеси в желтки и взбейте их. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Ещё раз процедите через мелкое сито и дайте остыть.
Переложите в мороженицу и затем уберите в контейнер. Накройте крышкой и заморозьте. Украсьте поджаренными грецкими орехами.