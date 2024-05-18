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Приготовить ванильное мороженое с кардамоном очень просто из молока, сливок и яичного желтка

Как приготовить мороженое с кардамоном

1:18
Еда

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое готовится с использованием молока, жирных сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка.

Как приготовить мороженое с кардамоном
Фото: commons.wikimedia.org by St0rmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете украсить мороженое фруктами или грецкими орехами.

Ингредиенты

  • 2 стакана молока
  • 12 г измельчённых стручков ванили
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 стакана густых сливок
  • 2 столовые ложки кардамона
  • 4 яичных желтка

Для украшения

  • Поджаренные грецкие орехи

Приготовление

  1. Нагрейте молоко, сливки, стручки ванили и кардамон в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите жидкость в миску, чтобы удалить стручки ванили и кардамон.
  2. Смешайте сахар и яичные желтки в небольшой миске. Медленно влейте небольшое количество горячей сливочной смеси в желтки и взбейте их. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Ещё раз процедите через мелкое сито и дайте остыть.
  3. Переложите в мороженицу и затем уберите в контейнер. Накройте крышкой и заморозьте. Украсьте поджаренными грецкими орехами. 
Тот самый пломбир из детства!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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