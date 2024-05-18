Приготовить ванильное мороженое с кардамоном очень просто из молока, сливок и яичного желтка

Как приготовить мороженое с кардамоном

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое с кардамоном — это уникальное и ароматное лакомство, которое готовится с использованием молока, жирных сливок, сахара, кардамона, стручков ванили и яичного желтка.

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Вы можете украсить мороженое фруктами или грецкими орехами.

Ингредиенты

2 стакана молока

12 г измельчённых стручков ванили

1/2 стакана сахара

2 стакана густых сливок

2 столовые ложки кардамона

4 яичных желтка

Для украшения

Поджаренные грецкие орехи

Приготовление

Нагрейте молоко, сливки, стручки ванили и кардамон в кастрюле на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите жидкость в миску, чтобы удалить стручки ванили и кардамон. Смешайте сахар и яичные желтки в небольшой миске. Медленно влейте небольшое количество горячей сливочной смеси в желтки и взбейте их. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Ещё раз процедите через мелкое сито и дайте остыть. Переложите в мороженицу и затем уберите в контейнер. Накройте крышкой и заморозьте. Украсьте поджаренными грецкими орехами.