Секрет идеальных поездок с питомцами: как защитить сиденья от шерсти и грязи

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Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ

Авто

Многим водителям часто приходится перевозить домашних животных в салоне автомобиля.

Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С одной стороны, это приятно: любимый питомец рядом, что радует владельца. Кроме того, собаки и кошки делают длительные поездки интереснее и веселее для пассажиров.

Но с другой стороны, четвероногие друзья оставляют много шерсти, которая прилипает к сиденьям и очень сложно убирается.

Хотя существуют специальные щётки для удаления шерсти, лучше предотвратить проблему заранее.

Если вы знаете, что в автомобиле скоро появится домашний питомец, стоит защитить сиденья. Накройте их чем-нибудь, например, стрейч-плёнкой. Этот материал защитит кожаную или тканевую обивку, удерживая на себе всю шерсть. После поездки достаточно будет просто выбросить плёнку, и сиденья останутся чистыми.

Кстати, стрейч-плёнка также пригодится, если нужно перевозить груз, который может испачкать сиденья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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