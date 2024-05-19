Секрет идеальных поездок с питомцами: как защитить сиденья от шерсти и грязи

Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ

Многим водителям часто приходится перевозить домашних животных в салоне автомобиля.

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С одной стороны, это приятно: любимый питомец рядом, что радует владельца. Кроме того, собаки и кошки делают длительные поездки интереснее и веселее для пассажиров.

Но с другой стороны, четвероногие друзья оставляют много шерсти, которая прилипает к сиденьям и очень сложно убирается.

Хотя существуют специальные щётки для удаления шерсти, лучше предотвратить проблему заранее.

Если вы знаете, что в автомобиле скоро появится домашний питомец, стоит защитить сиденья. Накройте их чем-нибудь, например, стрейч-плёнкой. Этот материал защитит кожаную или тканевую обивку, удерживая на себе всю шерсть. После поездки достаточно будет просто выбросить плёнку, и сиденья останутся чистыми.

Кстати, стрейч-плёнка также пригодится, если нужно перевозить груз, который может испачкать сиденья.