Плоды до 380 г: этот сорт свёклы отличается долгим сроком хранения — вкусом можно наслаждаться вечно

Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Весёлая смуглянка" — непревзойденный выбор среднеспелой свёклы. Она заслуживает внимания по нескольким причинам:

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Не требует чрезмерного внимания и ухода.

Устойчива к цветообразованию.

Легко переносит засуху и неблагоприятные погодные условия.

С каждого квадратного метра приносит 5-6 кг вкуснейших корнеплодов, весом от 240 до 380 г.

Отлично подходит для длительного хранения.

Её мякоть однородна, насыщенного цвета, без грубых волокон и белых кругов. А вкус — это просто наслаждение. Сладкий и ароматный, идеально дополнит как салат, так и традиционный борщ.