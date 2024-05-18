Плоды до 380 г: этот сорт свёклы отличается долгим сроком хранения — вкусом можно наслаждаться вечно

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Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"

0:46
Садоводство » Овощи

"Весёлая смуглянка" — непревзойденный выбор среднеспелой свёклы. Она заслуживает внимания по нескольким причинам:

Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain
  • Не требует чрезмерного внимания и ухода.
  • Устойчива к цветообразованию.
  • Легко переносит засуху и неблагоприятные погодные условия.
  • С каждого квадратного метра приносит 5-6 кг вкуснейших корнеплодов, весом от 240 до 380 г.
  • Отлично подходит для длительного хранения.

Её мякоть однородна, насыщенного цвета, без грубых волокон и белых кругов. А вкус — это просто наслаждение. Сладкий и ароматный, идеально дополнит как салат, так и традиционный борщ.

Свекла Веселая Смуглянка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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