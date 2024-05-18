Плоды до 380 г: этот сорт свёклы отличается долгим сроком хранения — вкусом можно наслаждаться вечно
Сорт свёклы "Весёлая смуглянка"
0:46
"Весёлая смуглянка" — непревзойденный выбор среднеспелой свёклы. Она заслуживает внимания по нескольким причинам:
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain
- Не требует чрезмерного внимания и ухода.
- Устойчива к цветообразованию.
- Легко переносит засуху и неблагоприятные погодные условия.
- С каждого квадратного метра приносит 5-6 кг вкуснейших корнеплодов, весом от 240 до 380 г.
- Отлично подходит для длительного хранения.
Её мякоть однородна, насыщенного цвета, без грубых волокон и белых кругов. А вкус — это просто наслаждение. Сладкий и ароматный, идеально дополнит как салат, так и традиционный борщ.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*