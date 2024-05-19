Можно будет связать одеяло: какие породы кошек неистово линяют

Эксперты выделили самые линяющие породы кошек

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Невозможно представить кошек, которые не линяют. У некоторых пород этот процесс не так ярко выражен, но бывают и противоположные случаи. Не следует полагать, что интенсивность линьки зависит только от длины и количества шерсти.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сибирская кошка

У этой породы шуба считается наиболее роскошной, может быть средней или длинной. У кошек также есть двойной подшерсток, который зимой становится плотнее. Необходимо вычесывать питомцев несколько раз в неделю, а во время линьки — ежедневно.

Невская маскарадная

Эта порода линяет практически весь год, особенно активно с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Для ухода требуется специальный шампунь и ополаскивание водой с лимонным соком

Американский бобтейл

Если это длинношерстные представители породы, то они линяются интенсивно. Владельцам рекомендуется использовать щетку с натуральной щетиной, а также стричь шерсть в районе хвоста для гигиены.

Британская кошка

Линяют как короткошерстные, так и длинношерстные представители из-за пышного подшерстка. Требуется регулярное вычесывание мягкой щеткой не реже 1-2 раз в неделю.

Пиксибоб

Линька у короткошерстных осуществляется умеренно, а у полудлинношерстных — активно. Требуется ежедневное вычесывание мягкой щеткой и купание раз в 6 месяцев с применением специальных средств.

Кимрик

У этих кошек густая и плюшевая шерсть. Рекомендуется вычесывание 2-3 раза в неделю, а во время линьки — ежедневно. Они любят воду, поэтому можно купать с использованием специальных средств.

Персидская кошка

У них густая и длинная шерсть, поэтому требуется особый уход. Необходимо ежедневное чесание и применение специальных средств или талька.

Экзотическая короткошерстная (Экзот)

Шерсть короткая, но с густым подшерстком. Линька обильная, требуется вычесывание 2-3 раза в неделю, а во время линьки — ежедневно.

Мейн-кун

Обычно требуется вычесывание 1-2 раза в неделю, но в период линьки — чаще с использованием пуходерки.

Норвежская лесная кошка: Эти кошки сильно линяются, и у них особая структура шерсти, поэтому для ухода не рекомендуется использовать пуходерки и щетки.

Также следует помнить, что если шерсть выпадает у кошек вне сезона или обильно, это может быть признаком заболевания или стресса.