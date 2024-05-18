Морские выдры используют орудия труда подобно человеку: названа причина такого поведения зверьков

Учёные назвали причину использования выдрами орудий труда

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Морские выдры (Enhydra lutris nereis) являются одними из немногих животных, которые используют орудия труда, такие как камни, для добычи пищи.

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Они применяют камни в качестве наковальни для раскалывания добычи и используют водоросли для обездвиживания крабов и удержания добычи на груди. Детёныши выдр чаще всего перенимают эту привычку у своих матерей, причём самки используют орудия чаще и разнообразнее, чем самцы.

Исследования показали, что использование инструментов помогает выдрам избежать травм зубов. Самки применяют орудия для компенсации меньшего размера тела и более слабых челюстей, что особенно важно при выращивании детенышей. Эффективное использование инструментов позволяет им добывать более крупную и калорийную пищу, сообщает Science.

Учёные также выяснили, что дефицит пищевых ресурсов способствует распространению этого поведения среди выдр.